Tribunale a rischio chiusura, gli avvocati scioperano per 4 giorni

Avvocati in sciopero da stamattina a Vasto. Sono iniziati i 4 giorni di astensione dalle udienze. La protesta è stata indetta dall'Ordine forense di Vasto per chiedere al Ministero della Giustizia la copertura delle troppe carenze d'organico e Governo e Parlamento di revocare la chiusura del Tribunale che, in base a quanto annunciato dai parlamentari Gianluca Castaldi e Carmela Grippa (M5S) sarà ulteriormente rimandata al 2022 in attesa, nel frattempo, di studiare le modifiche alla legge, che ha causato la soppressione di 37 sedi giudiziarie in tutta Italia.

Nonostante le rassicurazioni del Ministero sull'arrivo, entro questo mese, di 5 impiegati, confermato lo sciopero, iniziato oggi con un'assemblea nell'aula dell'Impegno solenne, al primo piano del palazzo di giustizia. I motivi spiegati dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto, Vittorio Melone: