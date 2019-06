Sgarbi a Vasto visita la cattedrale e la chiesa di Santa Maria del Carmine

"Passeggiata culturale di Vittorio Sgarbi nel centro storico di Vasto pensando al futuro...". Le foto della breve visita del noto critico d'arte nel centro storico della città sono state pubblicate dalla pagina Facebook del Comune

Sgarbi ha pernottato a Vasto e, oggi pomeriggio, "insieme al sindaco Francesco Menna e all'assessore al Turismo Carlo Della Penna ha visitato la cattedrale di San Giuseppe e la chiesa del Carmine" prima di partire per il Molise, dove era atteso per una conferenza.

È la terza visita in città del professore, che nel 2008, in un evento culturale a Palazzo d'Avalos, gremito per l'occasione, commentò il quadro della Beata Beatrix, l'opera più nota di Dante Gabriel Rossetti, e tornò nel 2014, ospite dell'evento Pensa Ridi Canta, che si tenne in corso Nuova Italia.