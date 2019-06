Ecco "Io con te", il brano di debutto di Michael Zappitelli

Per Michael Zappitelli quella per la musica è la passione della vita. Sin da quando era piccolo il canto lo ha accompagnato nella sua vita quotidiana e nei suoi studi. Per il 18enne vastese tante esperienze in cori e diverse formazioni musicali, imparando a padroneggiare quella voce che, fin qui, gli ha regalato tante soddisfazioni. In questi hanno ha calcato i palchi con una disinvoltura sempre crescente riuscendo a trasmettere al pubblico intense emozioni.

Ora per lui è arrivato il momento di fare un salto di qualità nel suo percorso artistico. Non più solo l'interpretzione di brani di altri artisti ma una canzone tutta sua. Nasce così "Io con te", il brano con cui Michael Zappitelli si presenta - con il lancio su tutti gli store digitali - al mondo della musica.

"La prima canzone non si scorda mai!", scrive nel giorno di lancio del suo primo singolo, esprimendo anche il ringraziamento a chi lo ha accompagnato nel fare questo passo: il maestro Corrado Lambona, Jacopo di Felice, Marco Borsatti, Mario Guarini wbmstudio e Roby Santini".

E questo per Michael è solo il primo passo di un nuovo percorso da affrontare, come sempre, a tempo di musica.