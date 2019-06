Angela Pennetta lancia il "Comitato civico Arcobaleno"

La data della presentazione ufficiale è sabato 8 giugno.

L'avvocato Angela Pennetta lancia il Comitato civico per Vasto L'Arcobaleno. La combattiva professionista vastese, però, precisa: "Comitato politico? Assolutamente no. È civico. Oltre alle battaglie contro la chiusura del Tribunale e per la risoluzione dell'emergenza cinghiali, ci occuperemo di tutti i problemi della città", annuncia.

Sabato, alle 10, la presentazione al bar Crocodile di piazza Barbacani.