Per Stefano Ramundo esordio vincente tra i professionisti della boxe

E' stato un debutto vincente quello di Stefano Ramundo tra i professionisti. Il pugile della Vasto Ring, nel palazzetto di Piane D'Archi, ha battuto Johnny Zeze del team Sgaramella di Andria, nell'incontro organizzato dalla Crea Boxe di Lanciano del presidente Biase Di Tommaso. "Quest'anno erano saltati già due match, uno il 30 marzo e l'altro il 4 maggio - racconta Ramundo - per questo ho accettato di affrontare Zeze, nonostante avesse all'attivo due vittorie nei due match disputati tra i professionisti, una per ko". La sua carriera tra i dilettanti si è conclusa con 69 match in cui ha ottenuto una quarantina di vittorie, dieci pareggi

L'esordio, affrontando sei riprese, è stato un banco di prova per la preparazione di Ramundo, accompagnato all'angolo dal tecnico Maurizio Pandolfi e dall'amico e aspirante tecnico Simone Di Tommaso. "Ho affrontato l'incontro con una prima fase di studio rimediando poi un taglio al sopracciglio durante la terza ripresa". La ferita non ha però pregiudicato l'incontro del vastese.

"Nella quarta ripresa il mio avversario ha accusato una mia serie barcollando molto, è riuscito a legarmi e, poco dopo, il suono della campana lo ha salvato. Era davvero allenato ed aveva cuore e grinta anche lui, infatti si è ripreso bene per continuare agguerrito fino alla fine. Fosse stato un altro, poco allenato o con poco carattere, non avrebbe resistito fino alla sesta ripresa". Ai punti, però la vittoria è andata a Stefano Ramundo.

Felicità in casa Vasto Ring per questo risultato importante. "E' stato un ottimo debutto per il nostro Stefano - ha commentato il presidente Marino Ramundo - che ha accettato un debutto diverso da come si usa di solito, affrontando un avversario ostico. Ora puntiamo ad accumulare altri punti per un eventuale titolo italiano appena possibile".