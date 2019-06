Il programma dei trattamenti di disinfestazione e derattizzazione del Comune di San Salvo

Dallo scorso 29 maggio hanno avuto inizio i programmati trattamenti di disinfestazione contro mosche, zanzare e altri insetti nocivi e di derattizzazione nel territorio comunale di San Salvo.

L’ufficio Ambiente del Comune ha predisposto con la ditta specializzata al trattamento il calendario completo per la profilassi programmata fino al mese di ottobre. Le date degli interventi potranno subire delle variazioni a causa di condizioni climatiche non idonee e saranno effettuati nel corso della notte.

“Partiamo per tempo con la programmazione del servizio di disinfestazione e derattizzazione – afferma l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis – e si invita cittadinanza a chiudere porte e finestre delle abitazioni e a non lasciare all’esterno di esse biancheria o prodotti alimentari”.

Gli interventi di derattizzazione vengono fatti secondo i dettami dell’ordinanza n. 13 giugno 2016 – art. 1 e 2 – (GU n. 165 del 16/07/2016) con il posizionamento di erogatori di esche topicide ancorati in varie zone della città.

Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione sono effettuati dalla ditta Bio-Disinfest di Campobasso aggiudicataria del servizio.

CALENDARIO

Trattamenti Larvicidi e Adulticidi

giugno 2019

6 - 13 - 20 - 27 giugno intervento larvicida diurno

6 e 20 giugno intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

luglio 2019

4 - 11 - 18 - 25 luglio intervento larvicida diurno

4 - 11 - 25 luglio intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

agosto 2019

1 - 8 - 22 - 29 agosto intervento larvicida diurno

8 - 22 - 29 agosto intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

settembre 2019

12 - 26 settembre intervento larvicida diurno

12 - 26 settembre intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

ottobre 2019

10 ottobre 2019 intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00



Trattamenti derattizzazione mensili 2019

29 maggio - 20 giugno - 25 luglio - 29 agosto - 26 settembre - 24 ottobre - 21 novembre