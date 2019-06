Economia aziendale e creatività: concluso all’Ite di Casalbordino il progetto "Bottega contabile"

Il primo giugno all’ITE di Casalbordino dell’Istituto Omnicomprensivo “G.Spataro” di Gissi, alla presenza della dirigente scolastica Aida Marrone si è concluso il progetto La Bottega Contabile in cui gli alunni del triennio, sotto la guida per prof. Savino Bucci, hanno dato vita ad una lezione di economia aziendale destinata a dottori commercialisti, ragionieri diplomati, docenti, studenti universitari e consulenti amministrativi.

Questa volta sono stati i professionisti del settore a prendere posto tra i banchi mentre disinvolti ed entusiasti studenti hanno occupato la cattedra dando dimostrazione di grande fantasia e inventiva.

Il progetto ha lo scopo, attraverso una lettura meno rigida dell’economia e delle scritture contabili, di creare veri e propri strumenti operativi di apprendimento. Si tratta di una nuova metodologia didattica basata sull’aspetto ludico e innovativo: un nuovo modo di raccontare e proporre la disciplina, percorrendo strade dove definizioni e concetti notoriamente ostici diventano più comprensibili attraverso geniali accostamenti alle scienze umane e alla filosofia.

Le sezioni contabili del DARE e dell’AVERE hanno lasciato posto ai colori; le variazioni economiche e finanziarie (costi, uscite, entrate e ricavi) hanno dato spazio ai quattro semi delle carte da gioco (cuori, quadri, picche e fiori) e un originalissimo tavolo da gioco è stato teatro di una partita in cui i punteggi sono stati sostituiti dalle registrazioni in partita doppia.

Divertiti e incuriositi docenti, dottori commercialisti (come l’ex sindaco della città Remo Bello) si sono affrontata in questa singolare e insolita sfida: puro divertimento abbinato a un apprendimento consapevole.

Il laboratorio è proseguito in classe dove gli alunni con un ispirato accostamento tra la Venere di Milo ed il Bilancio hanno dimostrato come entrambi sono opere dello stesso ingegno; hanno in comune il senso della bellezza, un rapporto armonioso riconducibile alle sezione aurea. Un connubio creativo tra matematica ed arte figurativa.

Stupiti e increduli partecipanti con in mano dell'argilla colorata si sono, nello stesso tempo, sentiti artisti ed esperti contabili; hanno avvertito e compreso come un bilancio può essere accostato alla bellezza poiché ambedue posseggono gli stessi peculiari indici di armonia e fascino.

Fantasiosa e creativa proposta dove: gioco, apprendimento, arte ed immaginazione si sono fusi in una scuola che vorremmo sempre più vedere e frequentare.

La redazione della scuola