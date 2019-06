Dieci anni fa la Pro Vasto conquistava la serie C: Comune premia il capitano Ferreyra

È stato Christian Pablo Ferreyra a ritirare la pergamena del Comune di Vasto in ricordo della splendida annata calcistica 2008/2009, quando la Pro Vasto fu promossa in serie C. Di quella squadra, Ferreyra era il capitano.

“Il 17 maggio 2009 la squadra della nostra città - ha detto l’assessore Della Penna - vinse il campionato di serie D, conquistando l’accesso alla serie C. Quella stessa squadra riuscì nell’impresa di laurearsi Campione d’Italia vincendo la Poule Scudetto di Serie D”.