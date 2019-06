Azzardo, meno tasse ai locali senza slot: in Consiglio tutti d’accordo, ma serve il regolamento

Meno tasse ai locali slot machines free. La riduzione delle imposte alle attività commerciali senza video slot, video poker e simili è l'incentivo previsto a Vasto dalla mozione anti ludopatia. L'ha presentata il Movimento 5 Stelle. Il Consiglio comunale l'ha approvata il 18 febbraio senza che nessuno si dichiarasse contrario: dei 21 consiglieri presenti, 18 hanno votato a favore e 3 si sono astenuti. Ma serve un apposito regolamento, altrimenti il documento, che "impegna il Consiglio comunale a dare incarico di redigere, entro due mesi, un regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco d'azzardo", rimarrà solo un pezzo di carta.

"Ho dato incarico - dice a Zonalocale Maria Molino (Avanti Vasto), presidente della Commissione Affari generali e regolamenti del Consiglio comunale - al settore Commercio, competente su questa materia, di occuparsi della redazione del relativo regolamento. L'obiettivo è premiare i pubblici esercizi privi di dispositivi per il gioco d'azzardo".

Il giro delle scommesse legali di ogni genere ha raggiunto in città cifre esorbitanti. Lo testimonia uno studio del Cnr sui dati del 2017: 72 milioni e mezzo di euro spesi a Vasto in 12 mesi [LEGGI].

IL DOCUMENTO - La mozione è stata presentata dai due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Dina Carinci e Marco Gallo, perché "non esiste un regolamento comunale di riferimento per le macchine autorizzate e il gioco d'azzardo", si legge tra le premesse del documento, approvato a febbraio, che "impegna il Consiglio comunale a dare incarico alla Commissione Affari Istituzionali di redigere, entro due mesi, un Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo, tenendo conto, tra l’altro, anche dei seguenti indirizzi operativi: formare ed informare i cittadini vastesi, in modo particolare i giovani, sulla pericolosità dell’abuso dei giochi che consentono vincite in denaro, utilizzando i più appropriati canali di divulgazione; dedicare uno spazio specifico sul sito web del Comune di Vasto riservato alle informazioni e alla sensibilizzazione della popolazione sul tema del gioco d’azzardo e sulla sua pericolosità;  promuovere attraverso l’Asl locale campagne informative circa l’esistenza di terapie mirate e specifiche per chi soffre di dipendenza dal gioco; a obbligare il gestore di esercizi commerciali che ospitano slot-machines a posizionare vicino a tali apparecchi, in maniera ben visibile, un cartello che ne segnali la pericolosità; rafforzare l’azione della Polizia Locale garantendo il rispetto della Normativa di riferimento in materia e, in particolare: a) il divieto di utilizzo da parte dei minori di 18 anni di apparecchi che erogano vincite in denaro; b) l’obbligo di fornire un’offerta ludica alternativa rispetto ai giochi con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6a, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; c) il corretto posizionamento, la gestione ed il numero degli apparecchi installati all’interno dell’esercizio commerciale; creare un marchio per i locali commerciali virtuosi che decideranno di non utilizzare o di eliminare le slot-machine dal loro interno, in modo che siano immediatamente riconoscibili come Slot machines free tramite vetrofania autorizzata e distribuita dal Comune; prevedere riduzioni sulle imposte comunali ai gestori dei locali che si doteranno del marchio sopracitato come incentivo e premiazione di comportamenti virtuosi a vantaggio della qualità della vita di tutti i cittadini".