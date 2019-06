Play off di Terza categoria: la finale sarà Gissi - Pro Vasto

Saranno Gissi e Pro Vasto a giocarsi l'ultimo posto disponibile per la Seconda categoria e raggiungere così il Torrebruna vincitore del campionato. È questo il quadro delineato dalle semifinali play off di Terza categoria in programma oggi.

Il Gissi, squadra arrivata seconda e che quindi disputerà anche la finale in casa, ha battuto di misura il Montazzoli con una rete di Matteo D'Amico a un quarto d'ora dalla fine. I biancazzurri dell'Alto Vastese non sono riusciti a trovare il pareggio ed escono a testa alta: la loro stagione è da ritenersi positiva considerato il ritorno sul rettangolo di gioco dopo un anno di stop dopo la scomparsa del Real.

Stesso discorso per i gissani che l'anno scorso hanno deciso di ripartire dalla Terza e che domenica davanti al pubblico amico proverà a riconquistare la Seconda.

Nell'altra semifinale la Pro Vasto ha battuto nettamente nel derby lo United: 3 a 0 il finale con le reti di Simone Carlucci, Pianese (rigore) e Aganippe su calcio d'angolo. La Pro Vasto all'esordio in campionato ha terminato al quarto posto, domenica prossima dovrà quindi affrontare la finale in trasferta. Delusione per lo United che si è fermata ancora una volta dopo una grande stagione a qualche passo dall'obiettivo promozione.