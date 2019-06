Nel gran premio d’Italia 15° posto per Andrea Iannone

Si chiude con il 15° posto in gara e un punto conquistato nella classifica mondiale il fine settimana al Mugello di Andrea Iannone. Il pilota vastese dell'Aprilia partiva dall'ultima posizione in griglia, la 23ª, e serviva una gara di rimonta per provare a conquistare almeno un punto nel mondiale. Il pilota vastese ha fatto una buona partenza e, con qualche sorpasso e le cadute di diversi piloti che lo precedevano, è riuscito ad attestarsi in 15ª posizione ottenendo così un punto (sono 7 in stagione).

In testa c'è stata una gran lotta tra i ducatisti Petrucci e Dovizioso, Marquez e Rins. Alla fine è stato Petrucci a spuntarla conquistando la prima vittoria in MotoGp davanti a Marquez e Dovizioso.

Per Iannone ci sarà ancora da lavorare, come da lui confermato anche in questi giorni, per proseguire nel percorso di sviluppo della moto e di crescita così da potersi togliere qualche soddisfazione nel corso della stagione. Il prossimo appuntamento è tra due settimane al Montmelò per il gran premio di Catalogna.

L'ordine di arrivo: Petrucci, Marquez, Dovizioso, Rins, Nakagami, Vinales, Pirro, Crutchlow, P.Espargaro, Quartararo, A.Espargaro, Mir, Lorenzo, Abraham, Iannone, Oliveira, Zarco.