Terme romane di via Adriatica, il calendario delle aperture nei mesi estivi

La delegazione Fai di Vasto ha reso noto il calendario delle aperture nei mesi estivi del sito archeologico delle Terme Romane di via Adriatica.

A giugno sarà possibile visitare le Terme ogni sabato dalle 18.30 alle 20.30. Aperture speciali previste per domenica 2 giugno e domenica 16 giugno dalle 11 alle 13.

A luglio e agosto Terme aperte - con le visite guidate - dal giovedì alla domenica dalle 21.30 alle 23.30.

"Alle aperture stabilite se ne aggiungeranno altre legate ad eventi in corso di definizione", spiega la delegazione Fai di Vasto.

E' possibile anche effettuare le visite in giorni e orari non previsti dal calendario con la prenotazione telefonica al numero 3496811683 o via mail vasto@delegazionefai.fondoambiente.it