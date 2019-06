La Vasto Basket si gioca tutto in gara 5, Luca Di Tizio: "Dritti verso il nostro obiettivo"

Dopo una lunga stagione la Ge.Vi. Vasto Basket si giocherà tutto in una partita. Domenica 2 giugno alle 19 al PalaBCC di via dei Conti Ricci c'è gara 5 della serie di finale playoff contro l'Olimpia Mosciano. Chi vince sale in C gold, chi perde resta nella categoria regionale.

Non conteranno più le classifiche, la differenza canestri, le partite vinte fin qui. Dalla palla a due alle 19 saranno quaranta minuti ad alta intensità in cui le due formazioni abruzzesi, che si sono sfidate già innumerevoli volte nel corso della stagione, daranno il massimo per riuscire a vincere la partita. Per la Vasto Basket, partita ad agosto con il chiaro obiettivo del salto di categoria, dopo una fase regolare dominata in un lungo e in largo, la fase a orologio e i playoff hanno rivelato più di un'insidia, soprattutto a causa degli infortuni.

Nella finale con Mosciano la sconfitta di gara 1 è stata una partenza in salita a cui i biancorossi hanno replicato pareggiando i conti in gara 2. Nella prima trasferta a Mosciano l'Olimpia ha riportato la serie a suo favore ma, ancora una volta, gli uomini di coach Gesmundo hanno avuto uno scatto d'orgoglio e vinto giovedì sera tornando in parità. La società del presidente Spadaccini ha lanciato un appello ai vastesi perchè domenica sera siano presenti in gran numero sugli spalti del PalaBCC (i biglietti sono già in prevendita).

Luca Di Tizio, nella sua lunga militanza in biancorosso, ha già vissuto vigilie di sfide da vivere ad alta intensità. E oggi parla con l'esperienza di un veterano e la consapevolezza di chi ha lavorato sodo per tante settimane fino ad arrivare a preparare questa gara 5 in cui giocarsi il tutto per tutto. Nell'intervista con il numero 9 della Vasto Basket abbiamo affrontato i temi fondamentali della finalissima con Mosciano.