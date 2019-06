Dissesto idrogeologico a Punta Penna: in arrivo 1,5 milioni di euro per il consolidamento

Quanto prima partiranno i lavori di consolidamento del promontorio di Punta Penna, nella zona sovrastante viale Marinai d'Italia, la strada che conduce al porto e su cui sorgono il quartiere Ater e le strutture della Guardia Costiera. Il Comune di Vasto ha infatti ottenuto 1,5 milioni di euro per il risanamento di quella zona a rischio e oggi costantemente monitorata. "La consistente somma è stata erogata a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici che colpirono il territorio abruzzese nella seconda decade del mese di gennaio del 2017 - spiega una nota del Municipio -.

Un intervento sollecitato da anni dal Comune di Vasto e sostenuto dall'ex giunta regionale presieduta da Luciano D'Alfonso. Per il primo lotto dei lavori, per un importo di 750 mila euro, il Comune di Vasto è già in possesso del progetto esecutivo dell'opera".

Ieri mattina il vicesindaco Giuseppe Forte ha firmato la convenzione in Regione e, entro il mese di settembre, le opere dovranno essere appaltate.

Complessivamente ammontano a circa 62 milioni di euro le risorse, relative alla prima annualità, assegnate all'Abruzzo. Il presidente Marco Marsilio, nella sua veste di Commissario delegato, ha sottoscritto sessantanove convenzioni con i soggetti attuatori degli interventi: i rappresentanti delle amministrazioni provinciali di Chieti e Pescara ed i sindaci di sessantasette Comuni.

Si tratta di risorse relative ai danni al patrimonio pubblico rispetto alle quali sono stati individuati progetti già cantierabili. Entro il 30 settembre prossimo bisognerà aver completato le gare d'appalto e avere sottoscritto i contratti. Successivamente vi saranno altre due annualità a disposizione degli Enti interessati ed in regola con le procedure previste.