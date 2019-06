Al Mugello Andrea Iannone partirà dall’ultima posizione in griglia

Andrea Iannone partirà dalla 23ª posizione, l'ultima in griglia, nel gran premio d'Italia che si correrà domani al Mugello. Ancora un weekend complicato, quindi, per il pilota vastes che quest'anno sta affrontando l'avventura in MotoGp con l'Aprilia. A conquistare la pole position è stato il "solito" Marquez, con una prima fila completata da Quartararo e Petrucci. Difficoltà anche per Rossi che non è riuscito ad andare oltre la 18ª posizione.

Iannone, che ha recuperato dall'infortunio alla caviglia che gli aveva fatto saltare una gara, aveva evidenziato dei progressi nel corso dei primi turni di prove. Nella giornata odierna ha dovuto affrontare la Q1 in cui non è riuscito ad andare oltre il tempo di 1'48.303.

La griglia di partenza: Marquez, Quartararo, Petrucci, Morbidelli, Miller, Crutchlow, Vinales, Bagnaia, Dovizioso, Nakagami, P.Espargaro, Pirro, Rins, Rabat, A.Espargaro, Abraham, Lorenzo, Rossi, Zarco, Mir, Syahrin, Oliveira, Iannone.