"I bambini e i suoi diritti": al D’Avalos l’iniziativa dell’associazione "Io, mamma e papà"

Nella Giornata internazionale del bambino l'associazione "Io, mamma e papà" promuove una serie di iniziative, che si svolgeranno oggi, 1 giugno, a partire dalle 17 a Palazzo d'Avalos, in cui "si porrà attenzione al diritto alla salute ed alla protezione, all'espressione della propria fantasia e creatività, alla scoperta di sé stesso attraverso esperienze legate alla musica ed al movimento, alla crescita culturale ed educativa scoprendo il piacere della lettura, all'integrazione armoniosa con la natura ed il mondo che lo circonda. Tutto ciò e tanto altro verrà condiviso con bambini e genitori attraverso laboratori tematici e stand formativi".

Ci saranno:

- Corso di disostruzione pediatrica a cura del Personale Sanitario dell'Ospedale San Pio di Vasto.

- Stand informativo sul dolore nel bambino a cura del Dott. Antonino D'Ercole e della Direttrice del Polo Didattico Universitario Universitario di Vasto Dott. Luciana Potalivo.

- Stand Informativo A.I.M.I. (Ass. Italiana di Massaggio Infantile) a cura delle Insegnanti di Massaggio della Regione Abruzzo, Dott. Laura Ballone.

- Stand informativo e laboratori a cura del progetto Nati Per Leggere Abruzzo sostenuto dalle volontarie della rete locale del vastese sostenute dal Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo, Dott. Nadia Guardiano e Dott.Felicia Zulli.

- Stand informativo sulla clown terapia e laboratorio a cura dell'Ass. Ricoclaun Vasto - Dott. Rosaria Spagnuolo.

- Stand e laboratorio di musica a cura della Dott. Marilena La Palombara psicoterapeuta, musicoterapeuta, docente di musica specializzata in metodo Gordon.

- Stand informativo sulla creatività a cura della Dott.Rosa Lo Sasso

- Stand informativo e laboratori su sport e movimento

- Stand informativo e laboratori sulla natura a cura della Dott. Roberta Del Borrello Medico Veterinario, educatrice cinofila, etologa

- Stand informativo sul Mangiar Sano a cura della Dott.Angela Moscufo, biologa-nutrizionista.

- Stand informativo e laboratorio di magia a cura del Mago Awax.

- Stand informativo e laboratorio di danza e movimento a cura della Dott. Gisella Fantacuzzi docente di danza specializzata in metodo Feldenkrais.

- Stand informativo sul portare in fascia a cura della dott.ssa Adele Ricci e Jessica Horn.