Vasto, torna il Festival del cinema. Musica con Jovanotti, Bregovic e orchestra di Morricone

Il ritorno del Festival del cinema, che si chiamerà Vasto city Fest (in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma), dopo tre anni di assenza e sotto una forma diversa, la musica di qualità con Goran Bregovic e con Legends of Morricone (l'orchestra del grande compositore), l'Armani Summer Tour, ma anche gli appuntamenti settimanali con le band locali nel centro storico e tre mesi di tornei sportivi in spiaggia. A Ferragosto la Notte di Vasco, con i Senza resa, la bad di Vasco Rossi. Oltre all'evento clou, già arcinoto a tutti: il Jova Beach Party, il concerto di Jovanotti, il 17 agosto, sulla spiaggia di Vasto Marina.

Sono alcune delle novità del calendario degli eventi dell'estate 2019 a Vasto. Confermate la Notte bianca (10ª edizione, il 20 luglio, nel centro storico) e Notte rosa (9ª edizione, l'8 agosto, a Vasto Marina), il Dusk Festival, Musiche in cortile, Ballando sotto le stelle, la Festa del Ritorno nel trentennale del gemellaggio Vasto-Perth, lo street food (a giugno e agosto).

Il programma delle manifestazioni è stato presentato stamattina, in municipio, dal sindaco, Francesco Menna, dall'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, Amerigo Ricciardi, funzionario dell’ufficio turismo, dal dirigente Luca Mastrangelo, dai consiglieri comunali Lucia Perilli e Marco Marchesani, alla presenza dei rappresentanti dei consorzi commerciali Vasto in centro e Vivere Vasto Marina, Marco Corvino e Massimo Di Lorenzo.

GLI EVENTI - 2 giugno: Festa della Repubblica (Vasto Marina).

Giugno, luglio e agosto: Piazza in musica, ogni giovedì nel centro storico.

Giugno, luglio, agosto: Ballando sotto le stelle (centro storico).

8-9 giugno: "Rene e arene" (centro storico).

Giugno, luglio, agosto: Tornei beach volley, a cura di Amorosi Volley.

Giugno, luglio, agosto: Tornei beach soccer, a cura di Ganima Soccer.

20, 21, 22, 23 giugno: The truck street food (Vasto Marina).

29 giugno: Pattinando sotto le stelle (PalaBcc).

28, 29, 30 giugno: Armani Summer Tour (Vasto Marina).

5, 6, 7 luglio: Lega volley Summer tour (Vasto Marina).

6, 13, 20 luglio, 6 agosto: Bagg in concerto.

12-13 luglio: Dal Basso Festival.

13 luglio: KaraVasto.

13-14 luglio: Cartoons Network.

Luglio-agosto: Rassegna musicale di via Adriatica.

14 luglio: Festival delle lanterne.

18-20 luglio, 30-31 luglio: Gusto, profumi e benessere - Festival del tartufo e terra d'eure - Festival olistico.

29 luglio: Notte bianca - Ducati day (centro storico).

21 luglio: 5° Raduno di Marco - Raduno cicloturistico Terre dei Trabocchi.

29 luglio: Legends of Morricone (piazza del Popolo).

Luglio-agosto: Musiche in cortile.

31 luglio - Goran Bregovic

30-31 luglio, 1-2 agosto: Festival del cinema (centro storico).

1-2-3-4 agosto Street food time (Vasto Marina).

3 agosto: Festa dei bambini-Pompieropoli.

4 agosto: Festa del Ritorno-30° anniversario del gemellaggio Vasto-Perth.

5 agosto: Holy colors.

8 agosto Notte rosa (Vasto Marina).

9 agosto: Boomdabash e Achille Lauro (area eventi Parco Aqualand).

9-10 agosto: Dusk Festival.

12 agosto: Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana (area eventi Parco Aqualand).

13-14 agosto: Ladies in Vasto jazz - Le Scat Noir - Greta Panettieri.

15 agosto: Festival della Costa dei Trabocchi - Ferragosto vastese: La notte di Vasco - Senza resa.

17 agosto: Jova Beach Party, concerto di Jovanotti (Vasto Marina).

22-23 agosto: New acoustic Festival (Giardini di Palazzo d'Avalos).

24 agosto: Concerto di Sergio Cammariere.

22 settembre: Vasto in passerella.

In aggiornamento