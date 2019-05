San Salvo, aumentano le tariffe delle colonie estive. "Poca attenzione a bambini e famiglie"

Aumentano le tariffe delle colonie estive a San Salvo Marina destinate ai bambini dai 6 ai 12 anni. I rincari vanno dalle 25 euro per le due prime settimane di luglio fino alle 50 euro per il mese intero.

"L'aumento – attacca il Pd – è nero su bianco nella delibera di giunta n. 94 del 28 maggio 2019. Gli aumenti interessano sia i due turni (dal 1° al 12 luglio 2019 e dal 15 al 26 luglio 2019) che l’intero periodo (dal 1° al 26 luglio 2019) e per entrambi gli orari programmati: ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.30".

Il cambio di tariffe è così riepilogato:

- da 50,00 euro a 75,00 euro per i periodi dal 1° al 12 luglio 2019 e dal 15 al 26 luglio 2019 con orario ridotto (8.00/13.00);

- da 70,00 euro a 95,00 euro per i periodi dal 1° al 12 luglio 2019 e dal 15 al 26 luglio 2019 con orario pieno (8.00/16.30);

- da 90,00 euro a 140,00 euro per l’intero periodo - dal 1° al 26 luglio 2019 con orario ridotto (8.00/13.00);

- da 130,00 euro a 180,00 euro per l’intero periodo - dal 1° al 26 luglio 2019 con orario pieno (8.00/16.30).

"Aumenti – aggiunge il Partito Democratico – che variano dunque dal +36% al +50% rispetto alle tariffe del 2018. Continua a scendere l’attenzione e la cura dell’amministrazione comunale verso i bambini e le loro famiglie che dopo l’aumento dei buoni pasti passati da 50 euro a 60 euro e da 40 euro a 50 euro, ora interessano anche le colonie estive. Un aumento che comporterà dunque disagi per tutte le famiglie sansalvesi e soprattutto per quelle che già purtroppo vivono in difficoltà economiche".