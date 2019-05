Rifiuti, 7 verbali degli ispettori ambientali. Del Moro: "Valutiamo inasprimento delle multe"

"Sette verbali, che saranno trasmessi alla polizia locale per le conseguenti sanzioni". Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto, traccia un primo bilancio dei blitz di questi giorni su raccolta differenziata e abbandono di rifiuti.

I volontari hanno scoperto diversi illeciti: "In una serie di controlli ambientali - si legge sulla pagina Facebook Protezione civile Vasto - individuati diversi responsabili di abbandoni sconsiderati in via delle Croci, in via Maddalena e a Vasto Marina".

Le verifiche sul rispetto delle norme sulla differenziazione dei rifiuti proseguiranno nei prossimi giorni.

"Dopo le segnalazioni degli ispettori ambientali - spiega il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro - eseguiamo le verifiche necessarie. Poi procediamo alla contestazione delle violazioni previste dal regolamento di polizia municipale e all'irrogazione delle sanzioni: nella maggior parte dei casi, si tratta di errato conferimento della differenziata, che prevede la multa da 50 a 300 euro. Stiamo valutando la possibilità di inasprire le sanzioni, visto che molti continuano a violare le norme perché gli importi sono relativamente bassi".