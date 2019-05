Negozi aperti da vent’anni. Alcuni anche da 40. La resistenza dei commercianti: il comune li premia

L’amministrazione comunale premia i commercianti che abbiano raggiunto dai 20 ai 40 anni di attività. Un premio alla lungimiranza e, sotto certi aspetti, anche al coraggio, vista la crisi economica che sembra interminabile; 44 le attività premiate.



"L’amministrazione comunale vuole conferire ad artigiani, commercianti, operatori della pesca e dell’agricoltura che abbiano raggiunto dai 20 ai 40 anni di interrotta attività lavorativa, un attestato per la Fedeltà al lavoro ed al Progresso Economico", dice l'assessore al Commercio, Luigi Marcello.



“Il riconoscimento premia l’impegno, la storia e il valore che i commercianti vastesi sono riusciti a conservare fino ad oggi. Con la loro laboriosità per tanti anni, hanno saputo unire tradizione e innovazione, creando con il loro servizio un valore duraturo. Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che col proprio lavoro e con non pochi sacrifici hanno garantito un servizio all’intera comunità”.