Futsal Vasto già al lavoro per la prossima stagione: stage per i nati dal 2000 al 2006

Il Futsal Vasto è già al lavoro per la prossima stagione. La società biancorossa, che nel campionato 2018/2019 ha potuto festeggiare la permanenza in serie C1 e gli ottimi risultati delle formazioni under, vuole continuare nel suo percorso di crescita con un'attenzione particolare ai giovani.

Per questo martedì 4 giugno, al PalaSalesiani di via Santa Caterina da Siena a Vasto, si terrà uno stage gratuito per i ragazzi nati dal 2000 al 2006 che vogliono entrare a far parte della grande famiglia del calcio a 5.

Lo staff tecnico del Futsal Vasto guiderà gli allenamenti che vedranno i ragazzi suddivisi per fasce d'età. Alle 16 toccherà alla categoria under 15 (nati negli anni 2005-2006), alle 17 l'under 17 (nati nel 2003 e 2004) e alle 18 l'under 19 (nati nel 2000-2001-2002).

Per informazioni

Giampaolo 3497562543

Domenico 3341714991