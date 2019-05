Fraine, da oggi le celebrazioni e gli appuntamenti in onore della Mater Domini

Iniziano oggi le celebrazioni in onore della Mater Domini di Fraine. Si tratta di eventi molto attesi dalla comunità frainese che si riunisce tutta in nome della fede.

Ogni anno, nel piccolo comune dell'Alto Vastese fanno ritorno non solo quei cittadini trasferitisi in altri comuni del territorio, ma anche quelli emigrati all'estero da anni che vedono in questa data un'occasione immancabile per tornare nel proprio paese.

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

Ore 8 - Apertura feste - Questua per il paese con Complesso bandistico "Città di Furci"

Ore 11 - Celebrazione eucaristica, processione per il paese

Ore 21 - Serata musicale con l'orchestra spettacolo "I Pentagramma Live"

VENERDÌ 31 MAGGIO

Ore 8 - Questua per il paese con complesso bandistico accademia musicale "Sarabanda" di Orsogna

Ore 10.30 - Processione verso il Santuario

Ore 11.30 - Santa Messa all'aperto - Processione intorno al Santuario

Ore 13 - Fuochi pirotecnici

Ore 17 - Estrazione del biglietto vincente del parcheggio

Ore 17.30 - Esposizione del Santissimo e Vespri

Ore 18 - Partenza dal Santuario con la Statua verso la Chiesa Madre

Ore 21 - Serata musicale con l'orchestra spettacolo "L'Angelo e i Birbanti" con il duo cabaret "La Lima e la Raspa"

SABATO 1 GIUGNO

Ore 8 - Questua per il paese con complesso bandistico "Città di Chieti"

Ore 11 - Celebrazione eucaristica, processione per il paese

Ore 17.30 - Riffa (candela), via del Sole

Ore 21 - Serata spettacolo con i "Vili maschi" cover Rino Gaetano

Ore 23.30 - Estrazione dei biglietti della lotteria

Ore 24.30 - Fuochi d'artificio

DOMENICA 9 GIUGNO

Ore 8 - Questua per il paese con complesso bandistico "Città di Furci"

Ore 10.30 - Processione verso il Santuario

Ore 11.30 - Santa Messa all'aperto, processione intorno al Santuario

Ore 17.30 - Esposizione del Santissimo e Vespri

Ore 18 - Partenza dal Santuario con la Statua verso la Chiesa Madre