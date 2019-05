Riattivato il quinto forno alla Granito Forte: 22 persone tornano al lavoro

È ripartito da qualche giorno il quinto forno della Granito Forte, azienda che produce mattonelle e gres porcellanato nella valle del Trigno in territorio di Fresagrandinaria.

Grazie a questa accensione, 22 persone sono tornate al lavoro con contratti di "staff leasing" (il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall'agenzia e non dall'azienda).

La novità non è di poco conto considerato che solo qualche mese fa il clima all'interno dell'azienda era ben diverso con i sindacati sul piede di guerra. All'interno del sito produttivo i forni sono sette e a cavallo tra fine e inizio d'anno la società non aveva rinnovato il contratto degli interinali causando le rimostranze dei rappresentanti sindacali che premevano per altre soluzioni.

La seconda metà del 2018 si era chiusa negativamente a causa dei crolli negli ordini. Le ragioni di questi cali erano da ricercare soprattutto nella qualità del prodotto che ora – dopo le contromosse aziendali e cambiamenti interni – sembra essere migliorata. L'auspicio è quindi quello di un'ulteriore ripresa che possa portare all'utilizzo degli altri forni fermi anche perché sul sito ci sarebbe pure l'investimento per un'ottava linea.