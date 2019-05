Le insidie di Internet: oggi il dibattito pubblico al Teatro Rossetti

Le insidie nascoste di Internet. Di questo discuteranno oggi, a Vasto, professionisti di diritto, psicologia, scuola e ingegneria informatica. L'appuntamento è per le 17,30 al Teatro Rossetti con il dibattito pubblico incentrato sul tema: Webnauti. Navigare informati in Rete: strumenti, risorse e criticità. Il convegno è organizzato da Ordine degli avvocati di Vasto, Lions club Vasto Host, Istituto comprensivo Rossetti in collaborazione col Comune di Vasto.

I relatori saranno il procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, i presidenti dell'Ordine degli avvocati di Vasto, Vittorio Melone, dell'Ordine degli psicologi d'Abruzzo, Tancredi Di Iulio, la professoressa Emma Columbro, animatore digitale dell'Istituto comprensivo Rossetti di Vasto, e l'ingegnere informatico Camillo Lanci, socio Rati. La tavola rotonda è coordinata dallo psicologo e psicoterapeuta Luigi Gileno. L'evento è inserito nella formazione continua degli avvocati, cui riconosce due crediti formativi.