I leghisti di San Salvo esultano: "Qui percentuale più alta di media regionale e nazionale"

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e i consiglieri comunali recentemente passati alla Lega – Emanuela De Nicolis, Tony Faga e Carla Esposito – esultano per il risultato del Carroccio in città alle recenti elezioni europee [LEGGI].

"Gli elettori di San Salvo – scrivono – hanno risposto in maniera convinta all’appello di Matteo Salvini e del gruppo locale della Lega scegliendo da che parte stare per un’Europa che ritrovi speranza, orgoglio, radici, lavoro e sicurezza. La Lega con il 38,59% è il primo partito a San Salvo, percentuale storica che si impone al primo posto in provincia di Chieti rispetto alle città superiori ai quindicimila abitanti. Un dato superiore di oltre 3 punti percentuali rispetto alla media in Abruzzo, di 4 rispetto al risultato nazionale del 34,33% e di ben 17 rispetto alla percentuali delle regionali dello scorso febbraio".

"Siamo certi che l’impegno e il quotidiano rapporto con i nostri concittadini abbiano contribuito a suscitare e promuovere un così vasto consenso nella consapevolezza di saper ascoltare il sentire della gente. Secondo primato di San Salvo da rimarcare, a dimostrazione del lavoro svolto a sostegno dei candidati abruzzesi in queste elezioni europee, è l’aver attribuito ad Antonello D’Aloisio il 33,18% e a Elisabetta De Blasis il 30,84% delle preferenze della lista della Lega, di gran lunga le percentuali più alte rispetto a tutti gli altri comuni della provincia di Chieti. Numeri che dimostrano la capacità di dialogo e di rapporto diretto con gli elettori sapendoli indirizzare nelle scelte dei nomi dei candidati da indicare nella scheda per le Europee".

"Il rinnovo del Parlamento Europeo è solo il primo passo di un cammino che abbiamo avviato nella Lega, con il sostegno del coordinatore regionale Beppe Bellachioma, per continuare a realizzare politiche economiche e sociali di buon senso utili al bene comune della nostra collettività".