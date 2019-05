Gli istituti tecnici di Gissi e Casalbordino celebrano i 200 anni de "L’infinito" di Leopardi

Il 28 maggio, in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della stesura de L’Infinito di Giacomo Leopardi, gli studenti sono stati invitati, grazie ad una collaborazione fra il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Casa Leopardi, nata da una idea di Olimpia Leopardi, a dedicare la giornata al poeta e a uno dei suoi più noti componimenti.

Gli alunni e le alunne dall'ITE di Gissi-Casalbordino dell’Istituto Omnicomprensivo “G.Spataro” di Gissi, con la propria insegnante Grazia Maria Galeazzi, hanno documentato con un filmato la lettura collettiva del testo. I ragazzi hanno recitato, in un flash mob che dalle 11.30 ha attraversato tutta l’Italia, proprio L’Infinito, collegandosi idealmente, da una scuola all’altra, con la piazza centrale di Recanati, città natale del poeta, dove il Miur premierà le scuole vincitrici del concorso dedicato al bicentenario della celebre lirica. L’Infinito è l’espressione di una vicenda spirituale trascritta con mirabile sincerità ed è forse questo che ha spinto gli alunni dell’ITE a voler rappresentare in un video il messaggio leopardiano: la spontanea meditazione e contemplazione, la corrispondenza tra l’anima del poeta e la natura. In questo idillio Leopardi immagina la distesa dello spazio senza fine e poi il sopraggiungere della voce del vento, che gli fa percepire l’idea dello scorrere del tempo. Dunque, anche la vita umana e il suo dolore dilegueranno e da questo pensiero dell’oblio e della morte nasce una certa dolcezza: "e il naufragar m’è dolce in questo mare".

"#200 Infinito è la giornata organizzata dal Miur in collaborazione con casa Leopardi che invita le istituzioni scolastiche alla lettura collettiva e condivisa dei versi dell’Infinito – scrive la redazione dell'ITE Spataro Gissi – Ieri 28 maggio, alle 11:30, gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento virtuale nelle città, nelle piazze, nelle biblioteche, negli spazi interni ed esterni delle scuole, organizzando flash mob, attività e manifestazioni dedicate alla poesia più celebre del vate di Recanati. La risposta all’appello di casa Leopardi è arrivata anche dal nostro Istituto, che si è detto felice di partecipare a questo omaggio collettivo. Lo scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare i giovani al mondo della poesia; usando un flash mob (linguaggio che appartiene in primis al mondo dei ragazzi) si viene a creare un momento di unione e condivisione tra i giovani grazie alla poesia, un momento che ispiri coraggio e che permetta di vedere oltre la siepe. Alle 11:30, in presenza della dirigente scolastica Aida Marrone e delle docenti di Discipline letterarie, Patrizia Marcovecchio e Paola Marrocco, gli studenti hanno letto simultaneamente i versi della poesia realizzando, su richiesta del ministero, dei video da caricare in rete, condivisibili sui social, utilizzando l’hashtagh #200infinito. La partecipazione all’iniziativa è una risposta alla passione di tanti per la lirica di Leopardi e una dimostrazione di originalità e creatività da parte di insegnanti e alunni, per celebrare in maniera corale e condivisa uno dei massimi rappresentanti della letteratura italiana che ha ancora tanto da insegnare: Giacomo… forever young".