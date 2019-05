"Viabilità a Vasto Marina, attendiamo l’ok dell’Anas. Concorso vigili, procedura avviata"

"Abbiamo presentato il progetto all'Anas. Attendiamo il via libera. Penso che la nuova regolamentazione sarà operativa nel giro di un mese". Luigi Marcello, assessore alla Polizia locale del Comune di Vasto, annuncia a Zonalocale che entro la fine di giugno entreranno in vigore le nuove regole sul traffico all'ingresso nord di Vasto Marina. "Nei giorni scorsi - dice - abbiamo presentato all'Anas la documentazione necessaria. È un progetto che abbiamo condiviso proprio con l'ente che gestisce le strade statali. Attendiamo l'autorizzazione". Ecco come cambierà la viabilità tra la statale 16 e piazza Fiume (l'articolo prosegue dopo il video):

IL CONCORSO - Il Comune assumerà, a tempo indeterminato, 15 agenti di polizia locale per risolvere, almeno in parte, il problema annoso della carenza d'organico. Lo aveva anticipato, nei mesi scorsi, proprio Marcello, che precisa: "La procedura è stata avviata. È in corso la fase preliminare della mobilità volontaria. Nei prossimi giorni, si insedierà la commissione, che prenderà in esame le domande. Poi verrà indetta la selezione".