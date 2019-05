Gli alunni della Spataro premiati dal progetto Ciclo-Club

Stamattina si è svolta, all’interno del plesso scolastico G. Spataro, la premiazione finale per il programma Ciclo-club. Il progetto ha permesso a numerose classi della scuola di confrontarsi con un tema oggi molto importante: l’ambiente e l’utilizzo di mezzi ecosostenibili alternativi per spostarsi. I bambini della scuola primaria hanno realizzato dei disegni ispirati al tema degli spostamenti in bici e dell’impatto benefico che questo piccolo gesto può produrre sull’ambiente. In occasione del passaggio del Giro d’Italia a Vasto, alcuni disegni erano ispirati all’evento.

I piccoli artisti dei disegni vincitori (in foto) si sono aggiudicati rispettivamente: guanti da bici e caschi, mentre per la prima classificata una bicicletta nuova di zecca. I premi sono stati acquistati attraverso la generosa donazione del negozio Quattro di Spade.

Hanno presenziato all’evento anche l’assessore alle Politiche ambientali, del territorio e giovanili, Paola Cianci, il tenente della polizia locale Giuseppe Del Moro e il dottor Antonio Spadaccini, ideatore del programma.

La dirigente del plesso G. Spataro, Sandra di Gregorio, ha definito il progetto “Uno strumento per sviluppare la coscienza ambientale, che è un modo per i ragazzi di poter vivere in città più sostenibili”.

“Speriamo, nei prossimi anni, di poter coinvolgere tutte le scuole della nostra città” ha detto l’assessore Paola Cianci durante il suo discorso ai giovani studenti.