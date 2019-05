Il ventennio di Masciulli: scrutinio a senso unico, al sindaco uscente l’84% dei voti

Supererà il ventennio da sindaco Giuseppe Masciulli.

Dopo 19 anni di mandato riscuote ancora un'ampia fiducia dai palmolesi, che lo rieleggono al termine di uno spoglio in cui il discacco dal rivale, Venanzio Tilli, è stato evidente fin dalle prime fasi dello scrutinio e, via via, è divenuto incolmabile.

Alla fine, per Masciulli è stato un trionfo: rimane sindaco di Palmoli, forte dell'84,84% dei consensi (487 voti) contro gli 87 di Tilli, che si ferma al 15,16%.

Si spezza, però, la storica triade socialista del Vastese: confermati Masciulli a Palmoli e Luciano Piluso a Schiavi d'Abruzzo, ma non Giovanni Di Stefano, per 24 anni sindaco di Fresagrandinaria.