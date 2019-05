I risultati nel Vastese: la Lega sbanca ovunque, 3 comuni a testa per Pd e M5S, 1 a Forza Italia

Dell'oceano pentastellato di solo un anno fa resta ben poco nel nuovo scacchiere politico del Vastese. Se alle Politiche del marzo 2018 il Movimento 5 Stelle si attestò come primo partito in gran parte dei comuni del territorio, le Europee di ieri hanno ribaltato nettamente la situazione portando al primo posto l'altro schieramento attualmente al governo, la Lega di Salvini, e confermando quell'erosione iniziata già ben visibile alle Regionali del febbraio scorso. Al centrosinistra, invece, restano le briciole.

Le percentuali sono in linea con quelle nazionali più o meno ovunque, spiccano però tre comuni dove i leghisti sfondano quota 40%. A Liscia prende ben il 45,03%, seconda percentuale più alta a Furci con il 44,08%, terza Montazzoli con il 43,58%.

Il Movimento 5 Stelle resta arroccato in tre comuni. A Tufillo supera quota 40% (40,91%) confermando il trend di un anno fa quando in questo comune i pentastellati fecero registrare il consenso più alto del territorio. Dietro ci sono Guilmi con il 36,62% e Celenza sul Trigno con il 29,21%.

E il Partito Democratico? Lo schieramento principale del centrosinistra resiste nelle sue due roccaforti storiche: a Lentella prende il 40,91% (qui un anno fa era stato superato dal M5S) e a Torrebruna il 37,33%. Pd primo partito anche a San Giovanni Lipioni con il 31,58%.

Infine, c'è un'isoletta rimasta fedele a Forza Italia. Si tratta di Casalanguida dove si sente l'influenza del sindaco forzista Luca Conti: il partito di Berlusconi è primo con il 29,84%, poi il M5S (26,61%) e la Lega (19,89%).

[GUARDA L'EVOLUZIONE DELLA MAPPA]

I DATI DAI COMUNI

San Salvo: Lega 38,59%. M5S 28,12%, Pd 15,11%, Forza Italia 6,62%, Fratelli d'Italia 3,89%, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 2,22%, La Sinistra 1,23%, Partito comunista 1,23%, Europa verde 1,22%, Casapound Italia-Destre unite 0,48%, Partito animalista 0,44%, Popolari per l'Italia 0,25%. Partito pirata 0,23%. Popolo della famiglia-Alternativa popolare 0,23%. Forza nuova 0,15%. I voti validi, in totale, sono stati 7538. Affluenza: 48,90% (nel 2014: 64,97%).

Casalbordino: Lega 39,61%, M5S 21,92%, Pd 14,48%, FdI 10,17%, FI 7,52%, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 1,84%, Partito comunista 1,40%, Europa Verde 1,03%, La Sinistra 0,55%. Partito animalista 0,48%, Partito pirata 0,26%, Oopolari per l'Italia 0,22%, Casapound Italia-Destre unite 0,18%, Popolo della famiglia-Alternativa popolare 0,15%. I voti validi sono stati, complessivamente, 2714. Affluenza: 49,82% (nel 2014: 55,07%).

Cupello: Lega 35,96%, M5S 29,06%, Pd 15,35%, Forza Italia 7,27%, Fratelli d'Italia 4,86%, Partito comunista 2,27%, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 1,43%, Europa Verde 1,02%, Partito animalista 0,62%, La Sinistra 0,58%. Casapound Italia-Destre unite 0,58%, Forza nuova 0,33%, Popolo della famiglia-Alternativa popolare 0,29%, Popolari per l'Italia 0,22%, Partito pirata 0,15%. Affluenza: 74,70% (nel 2014: 81,29%).

Monteodorisio: Lega 35,87%, M5S 28,78%, Pd 9,86%, Fratelli d'Italia 8,33%, Forza Italia 6,94%, Forza nuova 2,19%, La Sinistra 2,12%, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 1,53%, Partito comunista 1,39%, Europa verde 1,10%, Popolo della famiglia-Alternativa popolare 0,58%, Partito animalista 0,51%, Casapound-Destre unite 0,51%, Partito pirata 0,15%, Popolari per l'Italia 0,15.

Castiglione Messer Marino: Lega 30,77%, M5S 29,86%, Pd 20,81%, Forza Italia 10,11%, Fratelli d'Italia 2,26%, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 1,96%. La Sinistra 1,51%, Europa verde 1,36%, Partito animalista 0,45%. Casapound Italia-Destre Unite 0,30%, Partito comunista 0,30%. Partito pirata 0,15%, Popolo della famiglia-Alternativa popolare 0,15%. Forza nuova 0, Popolari per l'Italia 0.

Carpineto Sinello: Lega 37,54%, Pd 22,40%, M5S 17,67%, Forza Italia 7,89%, Fratelli d'Italia 4,73%, La Sinistra 3,79%, Partito comunista 3,15%, Forza nuova 0,63%, Popolari per l'Italia 0,63%, Partito animalista 0,32%, Europa verde 0,32%. +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 0,32%. Casapound Italia-Destre unite 0,32%, Popolo della famiglia-Alternativa popolare 0,32%. Partito pirata 0.

In aggiornamento