E sono tre: Budano doppia i voti della rivale: "Due giorni di festa, poi si torna al lavoro"

Mimmo Budano vince la battaglia elettorale di Villalfonsina. Il sindaco uscente ottiene la conferma doppiando i voti ottenuti dalla sua rivale, Paola Ulacco.

Lo spoglio assegna 420 voti, pari al 65%, al leader della lista Villalfonsina di tutti, mentre la sfidante, a capo della lista Il Bene Comune, si è fermata a 222 voti.

Terzo mandato consecutivo per Budano, che annuncia: "Ci concediamo 48 ore di pausa per festeggiare, poi ci rimetteremo a lavorare per continuare a realizzare i progetti e a cambiare questo paese".