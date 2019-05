A Gissi plebiscito per Chieffo: 94% per il sindaco confermato

Un plebiscito per Agostino Chieffo.

Il 94,23% dei gissani gli ha confermato la fiducia per il prossimi cinque anni: in termini numerici, 1387 voti contro gli 85 di Adriano Zambi, storico esponente della sinistra locale, che non è riuscito ad andare oltre i 5,77%.

Un risultato che era nell'aria.

Dopo le elezioni del 2014, vinte per un solo voto, Chieffo è riuscito conquistare la stima di una larga maggioranza di suoi concittadini, tant'è che, già in avvio della campagna elettorale, i pronostici erano tutti per lui. Previsioni rispettate.