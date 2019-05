"Fino all’ultima scheda": i dati in aggiornamento dai 15 Comuni al voto nel Vastese

Inizia lo scrutinio delle elzioni amministrative: 15 i Comuni che ieri sono andati al voto e che oggi conosceranno i nomi degli amministratori dei prossimi cinque anni. Ecco come sono ripartite le sfide, in basso tabelle e grafici aggiornati con i dati dalle sezioni:

Carpineto Sinello: Antonio Colonna (Riformisti e democratici per Carpineto), Gianluca Agricola (L’Alternativa)

Cupello: Roberta Boschetti (Risposta Civica per Cupello), Camillo D'Amico (Insieme per Cupello), Graziana Di Florio (Eccoci Cupello)

Fresagrandinaria: Giovanni Di Stefano (Solidarietà per Fresa), Lino Giangiacomo (Nuova Vita per Fresa)

Gissi: Agostino Chieffo (Patto per Gissi), Adriano Zambi (Alternativa Democratica per Gissi)

Liscia: Antonio Di Santo (Tutti per Liscia), Domenico Masciantonio (Comunità e Territorio), Rossano Falcone (Progresso per tutti)

Montazzoli: Felice Novello (Alleati per Montazzoli), Simone Novello (Per permettere di amministrare Montazzoli)

Monteodorisio: Catia Di Fabio (Nuovo Agire), Nicola Generoso (Legati per Monteodorisio)

Palmoli: Giuseppe Masciulli (Rinnovamento), Venanzio Tilli (Insieme per Palmoli)

Pollutri: Nicola Mario Di Carlo (Per cambiare - Rialzati Pollutri), Antonio Di Pietro (Pollutri libera e concorde)

Roccaspinalveti: Terenzio Zocchi (Tre Campane), Claudia Fiore (Roccaspinalveti nel cuore)

San Buono: Elio Longhi (La rinascita San Buono), Nicola Zerra (Alternativa per San Buono)

San Giovanni Lipioni: Nicola Rossi (Insieme si può), Luigi Frangione (Lega…ti per San Giovanni Lipioni), Angelo Sebastiano Campanile (Vivere Insieme)

Schiavi d’Abruzzo: Luciano Piluso (Uniti per Schiavi), Tito Falasca (Schiavi nel cuore)

Torrebruna: Cristina Lella (Crescere Insieme), Pierluigi Petta (Uniti)

Villalfonsina: Mimmo Budano (Villalfonsina di Tutti), Paola Ulacco (Il Bene in Comune)

Elezioni Comunali Cupello 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Graziana Di Florio 94 41,41% Camillo D'Amico 82 36,12% Roberta Boschetti 51 22,47%

Elezioni Comunali Carpineto Sinello 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Gianluca Agricola 0 0,00% Antonio Colonna 0 0,00%

Elezioni Comunali Fresagrandinaria 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Lino Giangiacomo 25 59,52% Giovanni Di Stefano 17 40,48%

Elezioni Comunali Gissi 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Adriano Zambi 0 0,00% Agostino Chieffo 0 0,00%

Elezioni Comunali Liscia 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Rossano Falcone 0 0,00% Domenico Masciantonio 0 0,00% Antonio Di Santo 0 0,00%

Elezioni Comunali Montazzoli 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Simone Novello 0 0,00% Felice Novello 0 0,00%

Elezioni Comunali Monteodorisio 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Nicola Generoso 0 0,00% Catia Di Fabio 0 0,00%

Elezioni Comunali Palmoli 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Venanzio Tilli 0 0,00% Giuseppe Masciulli 0 0,00%

Elezioni Comunali Pollutri 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Antonio Di Pietro 0 0,00% Nicola Mario Di Carlo 0 0,00%

Elezioni Comunali Roccaspinalveti 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Claudia Fiore 0 0,00% Terenzio Zocchi 0 0,00%

Elezioni Comunali San Buono 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Nicola Zerra 0 0,00% Elio Longhi 0 0,00%

Elezioni Comunali San Giovanni Lipioni 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Angelo Sebastiano Campanile 0 0,00% Luigi Frangione 0 0,00% Nicola Rossi 0 0,00%

Elezioni Comunali Schiavi d'Abruzzo 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Tito Falasca 0 0,00% Luciano Piluso 0 0,00%

Elezioni Comunali Torrebruna 2019 Sezioni scrutinate su Lista Voti % Pierluigi Petta 0 0,00% Cristina Lella 0 0,00%