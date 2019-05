Trignina, auto si schianta contro il guard-rail: ferito trasportato a Pescara

Un'auto si è schiantata contro il guard rail sulla Trignina nel primo pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto attorno alle 14,30 al bivio tra la statale 650 Fondovalle Trigno e la Fondovalle Treste.

Per cause in corso d'accertamento, la vettura, una Volkswagen Golf, ha perso aderenza con l'asfalto bagnato ed è sbandata, infrangendosi contro la barriera di protezione. L'automobilista è riuscito a uscire sulle proprie gambe dall'abitacolo.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, i carabinieri della Stazione di Fresagrandinaria e un'ambulanza del 118, che sta trasportando l'uomo all'ospedale di Pescara.

Il traffico, durante le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto, procederà a senso unico alternato fino alla rimozione dell'auto, la cui parte anteriore è distrutta.