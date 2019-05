Fresagrandinaria, auto evita un branco di cinghiali e finisce contro un palo della luce

Ha cercato di evitare il branco uscito all'improvviso e si è schiantato contro un palo della luce in cemento. Brutta "avventura" per un giovane di Fresagrandinaria nella notte tra venerdì e sabato scorso in località "Guardiola".

L'incidente è avvenuto intorno all'1.30 e l'automobile, una Fiat Punto, è stata pesantemente danneggiata dall'impatto nel quale ha preso in pieno la base del palo.

Il giovane alla guida a zonalocale.it racconta "Si trattava di un branco, nell'evitarli sono finito fuori strada prendendo in pieno il palo della luce". Ieri, l'autista è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Vasto, dove gli sono state riscontrate solo alcune contusioni. Fortunatamente per lui, il punto di impatto ha riguardato soprattutto il lato passeggeri vuoto.

L'episodio rilancia ancora una volta l'allarme sui rischi che si corrono sulle strade del Vastese soprattutto di notte, quando gli ungulati si spostano alla ricerca di cibo.