San Salvo Marina: ad agosto arrivano la PFM e Cristina D’Avena. Torna "Nottambula", ma al mare

Dopo la presentazione di RDS Play on Tour [LEGGI], il calendario estivo di San Salvo si arricchisce di eventi con gli appuntamenti curati dalla New Generation e dalla Eventi e Servizi di Gaetano D'Ancona.

Questi sono stati presentati stamattina al lido "La Caravella" dai membri dell'associazione Adelmo Malatesta, Nicola Malatesta, Sandro Cacchione e Marco Cardarella, da Gaetano D'Ancona della Eventi e Servizi, dal sindaco Tiziana Magnacca e dall'assessore al turismo Tonino Marcello.

A spiccare è soprattutto la data del 24 agosto quando sul palco principale di piazzale Cristoforo Colombo si esibirà la Premiata Forneria Marconi (PFM). Il concerto sarà gratuito e per il sindaco Magnacca sarà "Un'occasione per far conoscere ai giovani la musica che resterà per sempre. Da 2-3 anni cercavamo di portare la band progressive a San Salvo, finalmente ci siamo riusciti".

Altra data da appuntarsi: il 7 agosto con Vivila, la Festa della famiglia, manifestazione itinerante che avrà come madrina Cristina D'Avena. L'evento si svilupperà fino in via Vespucci con il palco principale in piazzale Cristoforo Colombo. Per ora non sono tanti i dettagli su questa manifestazione, ci saranno artisti di strada e spettacoli itineranti; il programma completo sarà svelato successivamente.

Torna dopo un anno di pausa Nottambula, la notte bianca sansalvese che lascia il centro dove "non c'erano più le condizioni per farla" e si sposta alla marina. Si terrà il 13 agosto e avrà come ospiti Stefano Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers) e Paolo Caiazzo (comico di Made in Sud). Non si terrà, invece, la Notte Rosa.

Il 12 agosto andrà in scena B.G.H. in concerto che prenderà il posto della Notte di Vasco. La serata sarà aperta dai Senza Resa (cover band di Vasco). Poi sarà la volta di Stef Burns, Will Hunt e Claudio Golinelli (chitarrista, batterista e bassista di Vasco) che "si esibiranno in un live coinvolgente all'insegna del rock internazionale".

La serie di eventi della New Generation sarà aperta il 5 agosto dall'Orchestraccia in concerto, gruppo itinerante folk-rock romano.

Nei prossimi giorni sarà presentato il resto del calendario estivo che riguarderà anche il centro di San Salvo.