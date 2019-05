Il 26 maggio a Casalbordino la festa in onore di S. Pio

Domenica 26 maggio, la parrocchia SS. Salvatore di Casalbordino festeggia S. Pio da Pietrelcina: alle ore 8.00 apertura con fuochi pirotecnici, alle 7.00 e alle 10.00 sante messe. Alle 9.00, deposizione corona ai caduti e giro per le strade del paese del complesso bandistico città di Conversano.

Alle 11, in piazza Garibaldi, il gruppo bandistico città di Conversano si esibirà con un matiné musicale. Alle 18.00 la santa messa officiata da don Silvio Santovito e il vice parroco Arull, a fine messa la processione di San Pio per il centro cittadino e periferia. Alle 21 in piazza Umberto I, gran concerto bandistico città di Conversano. "La parrocchia SS. Salvatore ringrazia tutti i cittadini e gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della festa, ringrazia il Comune per il patrocinio e la fattiva collaborazione".

"Pio di Pietrelcina, meglio noto come padre Pio, al secolo Francesco Forgione (Pietrelcina, 25 maggio 1887 – San Giovanni Rotondo, 23 settembre 1968), è stato un presbitero italiano, dell'Ordine dei frati minori cappuccini; la Chiesa cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre.