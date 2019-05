"Spiagge e fondali puliti": bambini all’opera a San Salvo Marina per l’iniziativa di Legambiente

Si è tenuta stamattina a San Salvo Marina la prima giornata di "Spiagge e fondali puliti", l'iniziativa di sensibilizzazione di Legambiente.

A questa prima tappa hanno partecipato gli alunni della scuola "Madonna dell’Asilo" di Vasto che dopo un primo breve momento formativo per ricevere le istruzioni si sono diretti in spiaggia guidati dalle insegnanti e dai volontari del gruppo "Gabrielli". L'evento ha preso il via dal giardino botanico, i bambini hanno poi pulito il tratto di spiaggia antistante l'area Sic del biotopo costiero e riserva "Vasto Marina; presidente per l'occasione il presidente di Legambiente Giuseppe Di Marco.

L'iniziativa tornerà il 28 maggio sulla spiaggia di Punta Penna e il 29 a Casalbordino Lido.