"Intitolare una piazza a Francesca Morvillo e alla scorta di Falcone"

Intitolare una piazza di Vasto a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta di Giovanni Falcone. A 27 anni dall'attentato di Capaci, l'associazione comunale Don Antonio Di Francescomarino che si occupa promozione socio-culturale del quartiere San Paolo rivolge questa richiesta all'amministrazione comunale.

Dare il nome di Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Falcone, e degli agenti della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, è "un’ idea nata da alcuni nostri soci. ex consiglieri comunali e assessori, ed ex appartenenti alle forze dell’ordine", spiega in una nota il segretario del sodalizio, Lucio Basso Ritucci. "Il gruppo di lavoro ha individuato il largo, adibito ora a parcheggio, adiacente allo Stadio Aragona di Vasto, in via San Michele. Questa intestazione può simboleggiare l’ unità della nazione e della nostra città alla lotta alle mafie e nella difesa della democrazia. Invitiamo a riflettere su questa idea, certi che valuteranno la nostra proposta di crescita culturale, onorando dei cittadini Italiani che hanno dato l’esempio sacrificando la loro vita per lo Stato".