Tribunali a rischio, istituito tavolo interparlamentare: avvocati di Vasto chiedono audizione

Un gruppo interparlamentare sui Tribunali che rischiano la chiusura. Lo ha istituito il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per valutare modifiche alla riforma della geografia giudiziaria, che ha soppresso 31 sedi giudiziarie italiane. A settembre 2021 scadrà la proroga per i quattro Tribunali subprovinciali abruzzesi: quelli di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona.



Intanto, dopo che dal Ministero è arrivata la promessa di cinque nuovi impiegati per sopperire all'ormai drammatica carenza di personale che rischia di paralizzare il palazzo di giustizia di Vasto, gli avvocati non abbassano la guardia: confermato lo sciopero, che verrà attuato nella prima settimana di giugno. Venerdì, in una conferenza stampa in municipio, l'Ordine degli avvocati presenterà un'altra iniziativa.