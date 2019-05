Medici e infermieri in piscina: un corso per salvare chi rischia di annegare

Medici e infermieri in piscina. Stamattina, a Vasto, 25 professionisti della sanità hanno affrontato oggi la parte pratica del corso di emergenze acquatiche, che ha avuto come istruttori Ciro Sperinteo, Fernando De Flumeri e Giovanni Giammichele. Altre 40 persone hanno preso parte, in qualità di uditori, alle lezioni, che si sono tenute il 21 maggio al Gulliver Center.

