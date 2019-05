"Cinghiali mangiano in via Anghella, a due passi dal centro di Vasto"

Prima nell'area verde del Monumento ai Caduti, poi vicino al viadotto Histonium, ora a due passi da piazza Verdi. Cinghiali continuano a pascolare nel centro di Vasto.

Il video che pubblichiamo è stato inviato a Zonalocale da Giuseppe Del Prete. Si vedono due ungulati che grufolano nei campi attorno a via Anghella (la stradina che collega la provinciale Istonia a via Santa Lucia) a non più di 200 metri da piazza Verdi.

Video e foto che testimoniano la presenza di cinghiali nel centro abitato di Vasto ormai giungono alla nostra redazione più volte al giorno. Il pericolo di incidenti stradali anche sulle strade urbane è sempre più alto.