Mai più dubbi sulla differenziata con Junker, l’app di Pulchra Ambiente

Per facilitare la vita ai cittadini Pulchra Ambiente ha messo a disposizione Junker, l’APP per smartphone che riconosce con un solo clic quello che stiamo gettando e ci dice come fare. Tanto semplice da essere rivoluzionaria.

Come funziona

Scansionando il codice a barre del prodotto attraverso la fotocamera, Junker lo riconosce e ne indica la scomposizione nei materiali, i bidoni a cui sono destinati e il calendario di conferimento di ciascuno

Prodotti e imballaggi sono riconosciuti grazie ad un database interno di oltre un milione e mezzo di prodotti. Un database “in progress” che viene aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti: se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l’utente può trasmettere alla app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Uno strumento collaborativo perfettamente in linea con la filosofia delle smart cities.

Niente più dubbi, dunque, come quelli che da sempre tormentano i cittadini. Ad esempio, piatti e bicchieri di plastica, una volta svuotati, vanno nella plastica; i contenitori per bevande (Tetrapak) vanno nella carta; nel vetro solo bottiglie e vasetti.

L’App Junker è a disposizione gratuitamente per tutti i cittadini vastesi grazie a Pulchra Ambiente, sui tradizionali app store.

All’interno del menù vi sono anche:

- la localizzazione dei punti di raccolta per pile esauste, farmaci scaduti, oli vegetali esausti, contenitori per deiezioni canine;

- il calendario di raccolta;

- avvisi da parte del gestore;

- i contatti utili per ottenere tutte le altre informazioni.

Al primo avvio, l’app chiederà di selezionare l’area di residenza: zona passeggiata (solo centro storico), Vasto Marina o area generica (tutto il resto della città).

Consentendo l’invio di notifiche, l’app avvertirà l’utente ogni giorno sul rifiuto da esporre, con un promemoria sul telefono.

Junker rende la differenziata un gioco da ragazzi, offrendo un servizio rapido, di facile utilizzo, accurato e completo.

Per scoprire tutte le novità sul servizio visita il sito www.pulchrambiente.it o recati all’Ecosportello di via Conti Ricci, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, il martedì e giovedì anche dalle 16:30 alle 18:30.

Informazione pubblicitaria