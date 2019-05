Differenziata ferma al 49%, il 3 giugno parte la raccolta porta a porta a Fraine

Raccolta porta a porta per cercare di alzare la percentuale di differenziata del Comune. A Fraine la nuova raccolta dei rifiuti partirà lunedì 3 giugno.

"Abbiamo provveduto – spiega il sindaco Filippo Stampone – ad acquistare il materiale che mancava e ora si potrà partire in modo da migliorare la differenziazione che ora è ferma al 49% con la raccolta di prossimità".

Il 12 maggio scorso, in un'assemblea pubblica sono state illustrate le novità alla cittadinanza. Domani, 23 maggio, e sabato 25 i dipendenti comunali consegneranno i kit alle famiglie che, oltre ai contenitori per le varie tipologie di rifiuti, conterranno anche il calendario della raccolta e una brochure esplicativa sulle corrette modalità per eseguire la differenziata. La prossima settimana, chi ne fosse ancora sprovvisto può ritirare lo stesso kit in municipio.

Lunedì 3 giugno, infine, l'ultimo atto con la partenza vera e propria della raccolta.