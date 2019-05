Cinghiali "a spasso" in pieno centro abitato vicino al viadotto Histonium

I cinghiali si spingono sempre più tra le abitazioni del centro cittadino. Qualche giorno fa due esemplari erano stati fotografati nel parco del Monumento all'Emigrante, tra via Crispi e via Roma [LEGGI].

La seconda segnalazione in pochi giorni è quella di stanotte con due ungulati ripresi mentre si aggirano in via Antonio Bosco, nella zona tra corso Mazzini e il viadotto Histonium. Il video, pubblicato sul suo profilo facebook dall'avvocato Angela Pennetta, mostra i due cinghiali che percorrono la strada verso il viadotto. Da qui, con tutta probabilità, si sono diretti verso la zona di fosso Anghella. E, da alcune testimonianze raccolte tra i residenti della zona, sembrerebbe non si tratti della prima volta in cui gli ungulati arrivano fin lì.

Nel commentare il video l'avvocato Pennetta ricorda la raccolta firme per la petizione popolare sull'emergenza cinghiali: "Questa mattina vi aspettiamo per firmare al mercato del quartiere San Paolo".