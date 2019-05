Amministrative 2019: il confronto tra i candidati sindaco di Cupello

Nella seconda puntata di Time Out, dedicata alle Amministrative del prossimo 26 maggio 2019, discutiamo della tornata elettorale di Cupello. Alla successione della staffetta Marcovecchio-Travaglini puntano Roberta Boschetti (Risposta Civica per Cupello), Camillo D'Amico (Insieme per Cupello) e Graziana Di Florio (Eccoci per Cupello).