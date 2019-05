Via San Sisto, cinghiali nei pressi delle case. Pennetta, raccolta firme a Vasto Marina e in centro

"Via San Sisto, ore 19": arriva da una residente l'ennesima segnalazione a Zonalocale di cinghiali nei pressi delle case. Via San Sisto è la strada che si dirama da corso Mazzini, all'altezza della rotatoria nord, e percorre una zona in cui, da oltre un decennio, si è registrata una forte espansione edilizia. Nei terreni non edificati, i cinghiali continuano a grufolare indisturbati.

Intanto, è proseguita anche ieri la raccolta firme del comitato fondato da Angela Pennetta per chiedere a Regione e Provincia di intervenire, disponendo l'abbattimento dei cinghiali. Ieri mattina gli attivisti hanno piazzato i loro banchetti in piazza Rodi. Nel pomeriggio si sono spostati nella Vasto antica, in piazza Diomede.