"Tappa del Giro d’Italia, un grande evento: successo al di là delle aspettative"

Soddisfatti i commercianti del consorzio Vivere Vasto Marina per la due giorni dedicata al Giro d'Italia.

La riviera, nella serata del 16 maggio, ha ospitato l'arrivo della carovana della grande corsa classica del ciclismo internazionale e celebrato la Notte rosa del Giro d'Italia. Al mattino seguente, la tappa Vasto-L'Aquila, preceduta da musica, intrattenimento, è partita da piazza Rossetti attorno alle 12,30 per portare i ciclisti fino al capoluogo al termine di un percorso tutto abruzzese, studiato dagli organizzatori in occasione del decimo anniversario del terremoto del 2009.

Per Massimo Di Lorenzo, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina, è stata "una manifestazione bella, in cui hanno fatto la loro parte i commercianti che hanno collaborato in modo propositivo con l'amministrazione comunale. Le aspettative non erano così rosee per via delle previsioni meteo, ma poi abbiamo avuto il bel tempo e molto riscontro di pubblico. Ringraziamo l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore Della Penna e il sindaco Menna, per averci dato l'opportunità di fare questo evento a Vasto Marina. E un grande ringraziamento ai nostri associati, che hanno consentito che questo evento si facesse e che avesse successo".