La serie di finale playoff inizia in salita: Vasto Basket sconfitta dall’Olimpia Mosciano

Inizio in salita per la Ge.Vi. Vasto Basket nella serie di finale playoff contro l'Olimpia Mosciano. I biancorossi sono stati sconfitti 82-69 in gara 1 tra le mura amiche al termine di una sfida in cui le cose non sono andate per il verso giusto. I vastesi, senza più Fontaine, sono stati costretti a rincorrere sin dal primo quarto, chiuso avanti dagli ospiti sul 22-10. La squadra di coach Gesmundo ha provato a ricucire il distacco nel secondo parziale ma, alla pausa lunga, Mosciano era ancora avanti di 12.

Al rientro in campo Di Tizio e Dipierro hanno riportato i vastesi in scia ma, subito dopo, Mosciano è tornata avanti con un vantaggio in doppia cifra. La sfortuna ci ha messo del suo, con tanti tiri della squadra di casa respinti dal ferro nel corso della partita. Da contare anche un "carico" di falli che ha condizionato le scelte di Gesmundo nel corso del match.

Alla sirena finale sono gli ospiti a festeggiare per un colpaccio in trasferta che fa conquistare loro il primo punto nella serie di finale. Giovedì si tornerà in campo, alle 20.30 al PalaBCC, e la Vasto Basket dovrà necessariamente far sua la posta in palio per riportare in parità la serie e poi affrontare le due trasferte consecutive. Bisognerà cancellare subito questa sconfitta e recuperare energie fisiche e mentali per continuare ad inseguire la promozione.

Ge.Vi.Vasto Basket – Olimpia Mosciano 69-82 (10-22; 32-44; 50-65; 69-82)

Vasto Basket: Ucci 10, Ianuale 9, Ciampaglia 2, Di Tizio 17, Oluic 17, Dipierro 10, Peluso 4, Ierbs 0, Flocco 0, D’Annunzio 0, Di Rosso 0, Cicchini 0. Coach: Gesmundo

Mosciano: Di Giandomenico 7, Alessandri 16, Neri 12, Scafidi 17, Assogna 14, Di Febo 10, Medori 0, Giansante 0, Mazzocchitti 0, Caprioni 0, De Laurentiis 6, Ippolito 0. Coach: Verrigni