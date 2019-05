A Torrebruna si fa festa per il giovane centauro Nicola Gianico che corre nella Yamaha R3 Cup

Quello di ieri è stato un pomeriggio di festa a Torrebruna in cui tutto il paese ha dimostrato grande affetto per Nicola Gianico, giovane pilota impegnato nel campionato Yamaha R3 Cup. La stagione sportiva è già entrata nel vivo con le gare di Misano e del Mugello ma ieri, il giovane centauro e il suo team, hanno voluto presentare ufficialmente la moto che lo accompagnerà per tutta la stagione. Gianico è arrivato in sella alla sua moto accolto da musica, fumogeni azzurri e tanti applausi dei suoi concittadini e dagli amici arrivati dal vastese.

La sua avventura nel campionato monomarca Yamaha R3 Cup con il team Bike e Motor Racing Team è iniziata positivamente in una stagione in cui c'è grande battaglia in pista. A condividere con lui questa esperienza ci sono altri due giovani piloti del territorio, i vastesi Alessio Piccirilli - che corre nel suo stesso team - e Lorenzo Del Bonifro - del team Nico Racing.

L'affetto dei suoi concittadini, che non hanno perso occasione di scattare foto ricordo con lui e la sua moto, è dimostrato anche dalla targa che il sindaco Cristina Lella ha voluto consegnarli a nome dell'amministrazione comunale come riconoscimento del suo percorso sportivo compiuto fin qui e con l'augurio che, nella sua carriera, possa raccogliere tante altre soddisfazioni.

Nicola compirà 17 anni il prossimo 21 maggio e di strada ne ha ancora tanta da fare. La sua passione per le moto è nata guardando le gare dell'indimenticabile Marco Simoncelli e, dopo aver convinto i genitori, ha iniziato a correre con le minimoto nel 2013. L'anno scorso ha partecipato al Campionato 600 amatori e ora vuole essere protagonista nel campionato Yamaha R3 cup provando a conquistare la possibilità di accedere al Civ 300 o di conquistare la wild card per il mondiale Supersport 300 a Misano.

Intanto, con una rinnovata carica di entusiasmo dopo la giornata di ieri, si prepara per l'appuntamento del 9 giugno a Vallelunga in cui proverà a conquistare un risultato importante.